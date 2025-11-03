В Ирбитском районе водитель сбил трех подростков-пешеходов, один из них погиб (ФОТО)

В Ирбитском районе водитель «ВАЗ-2110» сбил трех пешеходов, один из них, 16-летний юноша, погиб.

Как сообщили в областной прокуратуре, ДТП случилось накануне в 20:00 на въезде в деревню Галишева. Водитель сбил пешеходов, которые шли по обочине в попутном направлении. Юноша 16 лет погиб, его спутницы, девушки 16 и 21 года, попали в больницу с различными травмами. Виновник ДТП с места происшествия скрылся.

Затем он был обнаружен сотрудниками полиции, им оказался 20-летний житель деревни Галишева. По предварительным данным, он был сожителем матери погибшего подростка.

Ирбит, Елена Владимирова

