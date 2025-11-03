Ночью на Урале похолодало до -18 С, но через два дня потеплеет

Сегодня ночью в Свердловскую область пришли самые настоящие зимние морозы.

Как сообщили в Уральском гидрометцентре, самым теплым местом в области ночью был Красноуфимск (-5.4°), самым холодным – село Бурмантово в Ивдельском районе (-18,5°), в Екатеринбурге ночью температура упала до -11.

В ближайшие сутки циклон, идущий по Челябинской области, добавит Южному Уралу осадков и покинет регион. Свободное место займет арктический антициклон, 3-4 ноября он быстро опустится вдоль гор через Свердловскую на Челябинскую область. Осадков в этот период не ожидается.

Ночью 5 ноября при наступлении западного циклона усилится юго-западный ветер, начнутся снегопады. В южных районах Свердловской области погода днем 5 ноября смягчится до слабой дневной оттепели – 0…+1.

Екатеринбург, Елена Владимирова

