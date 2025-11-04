В Нижней Туре 4-летняя девочка упала в канализационный колодец

В Нижней Туре 4-летняя девочка упала в открытый канализационный колодец. Прокуратура проводит проверку по факту ЧП.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 1 ноября около 17 часов девочка пошла гулять с двумя старшими братьями – 9 и 10 лет, и упала в колодец на улице Советской. Ребенка вытащил оттуда проходивший мимо мужчина.

Девочку отвезли в Нижнетуринскую ЦРБ, после оказания первой медицинской помощи отпустили домой.

Прокуратура устанавливает, кто обслуживает этот колодец, и насколько серьезны травмы, полученные девочкой.

Нижняя Тура, Елена Владимирова

