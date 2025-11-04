Екатеринбург встретил День Казанской иконы Божьей Матери масштабным крестным ходом

Православные отмечают День Казанской Божьей матери – более 400 лет икона является одним из самых почитаемых образов , с ней связана и важная страница истории России. Также сегодня важный государственны праздник – День народного единства.



В этот день ежегодно тысячи православных верующих Урала собираются на молитву в Свято-Троицком соборе и после идут крестным ходом через часовню святой Екатерины до Храма на Крови.

«Сегодня праздник, государственный праздник. Мы вспоминаем прошлые события: 400 лет назад, смутное время, явление Иконы Божьей матери и спасение Москвы и страны. И думаем про сегодня. Нам сегодня надо спасать страну. Вокруг кого объединиться? Мы видим, что наш Патриарх, наш Президент сегодня объединяются вокруг веры, Церкви и иконы Казанской. Поэтому и нам стоит следовать этим путем, и наше единство будет вокруг Бога», – говорит Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.



В числе участников молитвенного шествия были заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов, директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев и Атаман Оренбургского войскового казачьего общества Игорь Цыганов.

«Образ Казанской Божьей Матери неоднократно объединял нашу страну, наш народ в трудные времена, и объединяет нас сегодня. Икона Божьей Матери есть практически в каждой семье, и сегодня мы видим в храме больше 4000 человек, которые молятся все вместе», – говорит Александр Андреев.

Чудотворная икона была обретена в 1579 году после пожара, который уничтожил почти всю Казань и поверг местных жителей в отчаяние.



По преданию, Богородица трижды явилась во сне девятилетней девочке Матроне и указала место на пепелище, где находилась святыня. С момента своего явления Казанская икона Божией Матери прославилась многочисленными чудесами.

В 1612 году во времена Смуты по призыву Святейшего Патриарха народное ополчение во главе с Мининым и Пожарским двинулось к Москве, чтобы освободить город от поляков. Войско несло с собой чудотворный список Казанского образа – с тех пор икона стала символом борьбы за свободу нашей Родины.

Екатеринбург, Елена Сычева

