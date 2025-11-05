Рейс на Шри-Ланку задерживается на 17 часов, вылета ждут более 400 пассажиров

Почти на сутки задерживается вылет рейса авиакомпании Red Wings по маршруту Екатеринбург – Маттала.
Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, рейс WZ-3093 должен быть отправиться сегодня в 07:15, но из-за позднего прибытия воздушного судна вылет перенесли на завтра, 6 ноября, 00:15.
На рейс куплено 411 билетов. Ситуация находится на контроле транспортной прокуратуры.
Екатеринбург, Елена Владимирова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»