Судебный пристав нашел злостного алиментщика из Египта, записавшись к нему на массаж

Судебный пристав напомнил гражданину РФ египетского происхождения об уголовной ответственности за неуплату алиментов на содержание детей. Для этого ему пришлось записаться в спа-салон.

Как сообщили в пресс-службе УФССП, мужчина не платил алименты на двоих детей и накопил более 1 млн рублей долга, от уплаты которого уклонялся.

Судебный пристав установил, что должник работает в спа-салоне. Чтобы подтвердить информацию, сотрудник ФССП под видом клиента записался на массаж, где и установил личность разыскиваемого.

Должнику разъяснили последствия неуплаты алиментов, включая уголовную ответственность по статье 157 УК РФ «Неуплата алиментов на несовершеннолетних детей».

Екатеринбург, Елена Владимирова

