На пожаре в Сысертском районе погибли два человека

В селе Кашино Сысертского района сгорел частный жилой дом с надворными постройками, два человека погибли.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области, пожар на улице Степана Разина начался 4 ноября в 21:38, площадь возгорания составила 150 кв. м. При тушении пожара были обнаружены два тела. Еще два человека получили травмы. С огнем боролись 20 специалистов и 6 единиц техники.

Открытое горение ликвидировано в 22:52, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 01:07.

Сысерть, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube