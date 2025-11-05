Екатеринбуржцы захватили самое большое полнолуние года (ФОТО)

Жители Екатеринбурга накануне вечером могли любоваться яркой Луной в небе. Это самое большое суперлуние 2025 года, известное как Луна охотника, или Бобровая Луна. Благодаря стоявшей вчера ясной погоде полнолуние можно было наблюдать даже из центра города. Екатеринбуржцы делятся в соцсетях своими снимками.

Бобровая Луна будет казаться полной еще два дня, но, увы, будет уже не так хорошо видна на территории Свердловской области. По прогнозам синоптиков, до конца недели будет пасмурное небо и осадки.

Фото: Андрей Коряковцев

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

