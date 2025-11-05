В Свердловской области скоро откроется крупнейшая BMX-трасса (ФОТО)

На Среднем Урале скоро заработает крупнейшая BMX-трасса. Монтаж ее заканчивается на стадионе «Факел» в Богдановиче.

Ход работ на строящемся объекте оценили губернатор Денис Паслер, глава города Олег Нейфельд и президент Федерации велосипедного спорта Свердловской области Иван Кравченко.

Трек протяженностью 320 метров станет крупнейшей BMX-трассой региона и будет соответствовать всероссийским стандартам проведения соревнований.

«К открытию в Богдановиче готовится самая длинная и многофункциональная заасфальтированная трасса для занятий на BMX-велосипедах протяженностью 320 метров. Это популярный вид спорта среди детей и молодежи, его любят за возможность выполнения различных трюков на специализированных велосипедах, скорость и экстрим. Строительство рейс-трека почти завершено, осталось смонтировать трибуны для зрителей на 480 мест. На BMX трассе можно будет проводить соревнования всероссийского уровня, она соответствует всем требованиям», – написал в своем ТГ-канале Денис Паслер.

По его мнению, данный вид спорта будет набирать популярность, если у людей появится такая современная площадка для тренировок.

Богданович, Елена Васильева

