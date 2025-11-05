Уроженца Узбекистана судят за осквернение воинского мемориала

В Свердловском областном суде рассматривают уголовное дело уроженца Узбекистана Наврузбека Мухторова 2006 г.р., которого обвиняют по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма путем осквернения символов воинской славы России войны, совершенного публично».

Как сообщили в пресс-службе облсуда, вечером 28 июня этого года молодой человек поднялся на помост мемориального комплекса, посвященного среднеуральцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., и при свидетелях прикурил сигарету от пламени Вечного огня. Своими действиями подсудимый публично оскорбил память защитников Отечества.

Подсудимый полностью признал свою вину, по его ходатайству дело было рассмотрено в особом порядке – без проведения судебного следствия.

Прокурор просил назначить Мухторову наказание в виде 360 часов обязательных работ. Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора.

Оглашение приговора состоится в четверг, 6 ноября, в 12:00.

Екатеринбург, Елена Владимирова

