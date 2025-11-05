Более 1,5 миллиона свердловчан уже привились от гриппа

В Свердловской области снижается заболеваемость ОРВИ. За минувшую неделю было зарегистрировано 23 тысячи случаев, из них 13 тысяч – в Екатеринбурге. Это на 21% ниже среднего многолетнего уровня, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Более половины болеющих – дети.

По результатам лабораторных исследований, в популяции доминирует риновирус. Также выявлены вирусы гриппа, парагриппа, covid-19, аденовирусы и другие. По данным ведомства, более 1,5 миллиона жителей Свердловской области уже поставили прививки от гриппа. Отметим, чтобы сезонная заболеваемость не перешла в эпидемию, охват вакцинацией должен быть не менее 65%. Пока этот показатель не достигнут.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

