В 2026 году госдолг Свердловской области не должен превысить отметку в 99 млрд рублей

Государственный долг Свердловской области в 2026 году не должен вернуться к показателям 2024 года, когда его объем составлял более 108 млрд рублей.

В проекте областного бюджета на 2026 год говорится, что на 1 января 2027 года размер госдолга не должен превысить 99 млрд 180 млн рублей, на 1 января 2028-го – 115 млрд 762 млн, 2029-го – 130 млрд 757 млн рублей.

По состоянию на 1 октября 2025 года, по данным минфина, госдолг Свердловской области составлял 82 млрд 675 млн 504,9 тысячи рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube