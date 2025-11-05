Предпринимателям расскажут о геополитике и подскажут, с какими странами лучше торговать в новых условиях

В Екатеринбурге в ноябре пройдет ежегодный форум «Экспортный марафон» – главное событие Свердловской области для компаний, которые уже ведут внешнеэкономическую деятельность или собираются выйти на зарубежные рынки. Участники узнают, как меняется геополитическая ситуация, на какие страны и маршруты обратить внимание. В программе также – новейшие тренды мировой торговли и опыт передовых экспортеров.

Форум впервые пройдет на двух площадках: 13 ноября в креативном кластере «Домна», а 14 ноября – в городском молодежном кластере «Салют». Особенностью текущего года станут новые живые форматы: научно-популярные лекции об экономике и геополитике в доступном изложении, экскурсии на предприятия, игровой нетворкинг и другое.

Как изменилась мировая экономика, что пришло на смену глобализации и какова уникальная роль России в новых условиях, расскажет руководитель Центра «G.O.R.K.I.» (Геополитическая обсерватория по ключевым проблемам России) Карин Кнайсль. Еще одно важное направление, которое обсудят на марафоне – работа со странами третьего мира. Эксперты дадут пошаговую инструкцию выхода в Китай и страны Азии, которые все отчетливее становятся драйверами мирового экономического роста. В центре внимания научпоп-лекций будет взаимодействие России и Ближнего Востока и новые возможности российских экспортеров в Африке.

На форуме расскажут о реальных достижениях компаний – представителей малого и среднего бизнеса, работающих в разных экономических сферах: креативных индустриях, пищевой отрасли, инновационных материалах, медицине и промышленности. Экспортные кейсы разберут на секциях «Малый, но дерзкий» и «Титаны экспорта». Также в рамках форума прошел «Экспортный забег» – экскурсии на производства свердловских предприятий, два из которых покорили уже более 60 стран мира. Всего участники посетили шесть различных производств. Итоги забега обсудят на форуме.

«Задача «Экспортного марафона» – дать ориентиры экспортно настроенным компаниям Свердловской области, рассказать, как предпринимателю вести себя в международной повестке, на какие страны обратить внимание. Большое значение эксперты уделят разбору новых логистических маршрутов. Форум расширит кругозор, участники уйдут с инсайтами, которые можно использовать в своей экспортной деятельности», – рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Участие в событии бесплатное, обязательна регистрация.

Екатеринбург, Таисья Исупова

