На Урале ловят тех, кто выходит на лед

В Свердловской области после непродолжительного похолодания появился первый лед на водоемах. Однако он еще слишком тонок. Поэтому региональное управление МЧС объявило профилактическую акцию.

«Сотрудники ведомства проводят рейды на водных объектах, чтобы предупредить жителей области об опасности осеннего льда. Выход на неокрепший лед крайне опасен. Дети не должны находиться у водоема без присмотра взрослых», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, за лето в регионе утонули 29 человек. Такую статистику публиковало ранее ГУ МЧС России по Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

