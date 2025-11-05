Петербург обогнал Екатеринбург в рейтинге городов для успешной карьеры

Екатеринбург оказался на четвертой строчке списка российских городов, которые подходят для построения удачной карьеры. Таковы результаты опроса портала Superjob. Впереди – Москва, Казань и Санкт-Петербург. Причем за Питер и Екатеринбург высказались одинаковое количество респондентов – по 53%. Однако против уральской столицы проголосовали 29% опрошенных, а против Северной – только 20%.

В топ-10 также попали Тюмень, Краснодар, Владивосток, Набережные Челны и Нижний Новгород.

«Города, в которых «нет» на вопрос о том, считаете ли вы подходящим для карьеры свой город, отвечают более половины жителей: Астрахань, Оренбург, Волгоград, Новокузнецк, Ульяновск, Омск, Пенза, Рязань, Саратов, Кемерово и Тольятти», – сообщили авторы опроса.

