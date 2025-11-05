Астрофизики предупредили о резко выросшей активности Солнца: две мощные вспышки за несколько часов

Две мощные вспышки максимального класса Х произошли на Солнце этой ночью с разницей в 5 часов. Это рекорд, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Первая пришлась на вечер вторника, около 20:30 по Москве, вторая – на 01:01. Оба, к счастью, не повлияют на Землю – облака раскаленной плазмы летят мимо.

«До данного момента текущий всплеск активности рассматривался как относительно случайный. На звезде сформировались два активных центра, которые рано или поздно выдохнутся, и все вернется на круги своя. То, что на Солнце за короткое время сформировался уже третий центр, способный производить X-вспышки, причем расположенный в ином, южном, полушарии, переводит текущий рост активности из случайного в более системный, а соответственно, возможно, в более долгосрочный. Можно заметить также, что сам факт формирования Солнцем двух X-вспышек подряд является довольно редким. За прошедшую первую четверть XXI века на Солнце было зарегистрировано чуть более 240 вспышек класса X, что означает, что в среднем они происходят с темпом менее чем раз в месяц. В текущем году последний раз что-то близкое наблюдалось 3 и 4 января, когда произошло три вспышки уровня X за сутки. Но и тогда интервалы составляли около 10-12 часов. С этой точки зрения произошедшее событие является уникальным как минимум в масштабах года, а скорее всего, и на более длительном интервале времени», – сообщили в лаборатории.

Там не исключают, что в ближайшие дни возможны новые выбросы, которые будут влиять на Землю. «Активные центры, наблюдающиеся сейчас на Солнце, работают в самом опасном режиме – накоплении энергии для больших событий. Дальнейшие возможности по воздействию на Землю у Солнца в ближайшем будущем будут возрастать с каждым днем. Находящиеся на левом краю Солнца активные центры из-за вращения Солнца сейчас ежедневно приближаются к направлению на Землю на 13-15 градусов и через четверо суток выйдут точно на линию Солнце – Земля, то есть получат возможность для фронтальных ударов», – добавили ученые.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube