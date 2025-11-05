Самая красивая стюардесса работает в «Уральских авиалиниях»

Бортпроводница «Уральских авиалиний», 21-летняя Лилия Дегтярева стала победительницей конкурса «Топ стюардесс». Он проводится ежегодно. В этом году к участию заявились 1700 бортпроводниц. В финал вышли только 250 девушек. Участниц оценивали не только за красоту, но и за профессионализм.

«Я была уверена в своих силах, но рассматривала разный исход, так как участницы все были сильные, творческие и харизматичные. Эмоции переполняют до сих пор, испытываю гордость за себя и за авиакомпанию. На первом кастинге, еще в феврале месяце меня спросили: «Почему ты здесь?» – и я ответила, что пообещала победить своей авиакомпании и родным! А обещания нужно сдерживать», – сказала победительница.

Отметим, в «Уральских авиалиниях» Лилия работает с 2023 года, за это время она стала старшим бортпроводником. Помимо победы в нынешнем конкурсе Лилия побеждала и в других: «Королева Хакасии 2019», «Мисс Русское Радио», «Мисс Республика Хакасия».

Екатеринбург, Елена Сычева

