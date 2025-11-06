Начинается Дмитровская неделя

6 ноября православная церковь чтит память Дмитрия Солунского. Этот святой пользуется особой популярностью у славянских народов. Память о нем на Руси издревле связывалась с воинским подвигом, патриотизмом и защитой Отечества. На иконах он изображается в виде воина в доспехах, с копьем и мечом в руках.

В Дмитриев день на Руси повсеместно начинались поминки по усопшим – Дмитровская или родительская неделя. Ее предложил отмечать еще князь Дмитрий Донской, который, одержав победу в Куликовской битве, предложил перед этим днем совершать вселенскую панихиду по всем погибшим на поле брани. В Дмитровскую субботу принято ходить на могилы родственников, служить панихиды и устраивать тризны. Считалось, что чем богаче на обеде угощение для приглашенных, тем более счастлива душа умершего в загробном мире.

Екатеринбург, Елена Васильева

