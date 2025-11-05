Уральцев призвали сдавать макулатуру

Жителям Свердловской области предлагают поучаствовать во Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл», которая продлится до 30 ноября.

Как сообщили в ДИПе, точки сбора макулатуры организованы благодаря взаимодействию региональных операторов по обращению с отходами и областных отделений волонтерской организации «Экосистема».

Участие в акции можно принять как индивидуально, так и объединившись в команды. Для того, чтобы стать участником акции, нужно зарегистрироваться на сайте проекта. Коллективные заявки принимаются до 10 ноября. Побороться за первенство в индивидуальном зачете можно до 15 ноября. При регистрации нужно указать организацию или подтвердить самостоятельное участие, выбрать на интерактивной карте ближайший пункт приёма, отнести бумагу туда, получить акт о сдаче и загрузить его в личный кабинет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube