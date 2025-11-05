Прожиточный минимум увеличили до 18750 рублей

В Свердловской области установлен прожиточный минимум на 2026 год. По сравнению с 2025 годом он увеличился на 6,8%.

Как сообщили в ДИПе, с 1 января прожиточный минимум на душу населения составит 18750 рублей, для трудоспособного населения – 20 438 рублей, для пенсионеров – 16 125 рублей, для детей – 18 188 рублей в месяц.

Как уже сообщал «Новый День», в 2025 году в Свердловской области прожиточный минимум составляет в среднем 17 556 рублей в месяц.

Екатеринбург, Елена Владимирова

