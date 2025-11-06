ТЦ «Мега» в Екатеринбурге сменит владельца и УК

ТЦ «Мега» в Екатеринбурге, как и в других регионах России, меняет хозяев и УК.

Как сообщает BFM.RU, Газпромбанк передает торговые центры под управление «Велес менеджмент». Речь идет о недвижимости, которая когда-то принадлежала ушедшей из России IKEA, – это 14 торговых центров в 12 регионах России. Также под управление «Велес менеджмент» перейдет и УК «Мега». В результате сделки у «Меги» сменится гендиректор – им станет Оксана Козлова, которая более десяти лет проработала в сети ТЦ.

Между тем, как пишет ТАСС со ссылкой на источники, в действительности Газпромбанк не просто передал управление ТЦ «Мега», а продал коммерческую недвижимость – предположительно, сумма сделки составила 300 млрд рублей. В Газпромбанке заявляли только о передаче управления активами – там это объяснили необходимостью для дальнейшего развития портфеля коммерческой недвижимости.

Гендиректор Vector Market Research Дмитрий Чумаков также сообщил Бизнес ФМ, что, вероятно, Газпромбанк продал эти активы: «Пока что над сделкой есть некий туман неопределенности. С одной стороны, говорится о том, что вроде бы «Газпромбанк» продал этот привлекательный актив, который состоит из 14 торговых центров в 12 регионах России, примерно за 300 млрд рублей, купив его чуть ранее с дисконтом примерно за 200 млрд рублей. С другой стороны, говорится о том, что эти торговые центры были переданы в управление «Велес Менеджмент», и что фактическое управление будет осуществляться командой управляющей компании «Мега» и командой «СибФинанс». В целом, исходя из этой информации, которая, по моему мнению, является взаимодополняющей, можно предположить, что на самом деле речь как раз идет о продаже этого, повторюсь, одного из наиболее привлекательных и крупных активов в сегменте коммерческой недвижимости, и о том, что «Газпромбанку» удалось за период владения не только обеспечить хорошую жизнеспособность этого актива, а и сделать его более эффективным, и обеспечить хорошие перспективы для дальнейшего роста капитализации объекта. И в целом, конечно, учитывая масштаб сделки, я думаю, что вполне понятно, что некоторые детали сделки пока еще не раскрываются. Такого масштаба сделок я не припомню».

Генеральный директор DNA Realty Антон Белых считает, что речь все же идет о передаче в управление непрофильных для банка активов, на фоне глобального перехода клиентов из оффлайн-магазинов на площадки маркетплейсов: «Передача в управление – это нормальная практика. Возможно, они считают, что компания, которой они передали в управление, сможет повысить доходы от сдачи в аренду, потому что она специализируется на этом. Когда большие торговые центры, тем более в не самой простой ситуации в экономике, отдают в управление профессиональным структурам, которые этим будут заниматься – повышать их доходность, капитализацию, менять слабых арендаторов, на что, возможно, просто не хватало ресурса у собственной управляющей компании Газпромбанка, – это нормальная рыночная история, такое бывает. Они сохранили все эти активы в собственности, просто, видимо, передали для того, чтобы повысить эффективность. Потому что сейчас понятно, что торговые центры переживают не самые лучшие времена, возможно, там нужно провести серьезную ротацию арендаторов – где-то переупаковать, пересадить, местами поменять, кто не тянет, разобраться. Поэтому в принципе я не вижу ничего плохого. Наоборот, я считаю, что даже, наверное, правильно, потому что все-таки банк не специализируется на управлении такими сложными объектами. То есть одно дело – держать какой-нибудь стрит-ретейл, портфель, которым легче управлять, где не надо привлекать дополнительный трафик, привлекать посетителей, проводить какие-то маркетинговые акции – просто сидеть и получать аренду. А здесь все-таки требуется постоянное участие со стороны девелопера, собственника, потому что понятно, что многие арендаторы платят процент от оборота. Поэтому, естественно, чем больше будет проходимость, чем больше будет трафик, тем больше будет получать собственник дохода. Поэтому и расходы на управляющую компанию окупятся вполне. Судя по всему, они действительно все заполнили арендаторами – у них сейчас гораздо меньше вакансия, чем была в 2022-2023 годах: тогда пустовало очень много всего. У них заполнились объекты, то есть пришли арендаторы, вернулся какой-то трафик, который они изначально потеряли. Поэтому визуально кажется, что все неплохо. Конечно, без IKEA, без крупных западных брендов тяжеловато, но как-то они, видимо, сумели справиться, раскрутить, подтянуть арендаторов, подтянуть арендные потоки. Поэтому они рассчитывают, что, видимо, можно больше, и для этого делают активизацию привлечения, которая еще повысит им доходность и улучшит дела».

Газпромбанк выкупил у шведов сеть торговых центров «Мега» осенью 2023 года. Тогда сделку оценивали в 193 млрд рублей. Общая площадь активов превышала 2 млн квадратных метров.

Екатеринбург, Елена Васильева

