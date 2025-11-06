Злостный алиментщик получил судимость из-за долга больше 1 млн

Злостный алиментщик из Пышмы получил судимость по статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей». Теперь его отправят на принудительные работы, где ему придется провести минимум 7 месяцев, чтобы просто уменьшить долг перед собственным сыном: большая часть заработка будет идти в счет погашения алиментов, еще 5% – государству, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области

Отметим, что сначала горе-отец был привлечен к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». Суд назначил ему 80 часов обязательных работ, но должник наказание не отбыл. «Отец умышленно, предвидя и желая наступления для своего несовершеннолетнего ребенка неблагоприятных последствий, в виде нарушения прав на получение регулярных платежей, предназначенных для его содержания, не имея медицинских противопоказаний, будучи трудоспособным, каких-либо действенных мер для погашения задолженности не предпринял, официально не трудоустроился, на учет в центр занятости не встал, алименты в размере, установленном в соответствии с решением суда, не выплачивал, задолженность по алиментам не погасил. В связи с чем в отношении должника возбуждено уголовное дело», – пояснили в ведомстве.

Сейчас сумма долга составляет 1,16 млн рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

