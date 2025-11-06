В Нижних Сергах раскрыли убийство женщины, совершенное в 2012 году

В Нижних Сергах 60-летнему местному жителю предъявили обвинение в убийстве женщины, совершенном еще в 2012 году.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, преступление было совершено в ночь на 17 июня 2012 года. Ранее судимый обвиняемый поссорился с жертвой в ходе совместного употребления спиртного и сначала ударил ее костылем, а затем добил ножницами. С места преступления фигурант скрылся, одежду постирал. Изобличить его удалось в рамках работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет. Свою вину в убийстве мужчина признал.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что поводом для убийства стало то, что «жертва неосторожно употребила в адрес ранее судимого собутыльника нецензурное слово». «Несмотря на признание вины, фигурант не смог припомнить всех деталей совершенного преступления, сославшись на запамятование обстоятельств ввиду сильного алкогольного опьянения. В тот день он в компании употребил несколько бутылок водки. Такие чрезмерные возлияния, скорее всего, и послужили причиной проявленной агрессии», – отметил полковник Горелых.

Нижние Серги, Елена Владимирова

