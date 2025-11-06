Умерла легенда уральской журналистики Элла Эркомайшвили

В Екатеринбурге умерла легенда уральской журналистики, редактор видеофонда ГТРК «Урал» Элла Григорьевна Эркомайшвили, ей было 93 года. Она стояла у истоков Свердловского телевидения и почти 60 лет проработала в журналистике.

«Её имя известно нескольким поколениям зрителей и коллег. Элла Григорьевна работала в редакции «Времени», представляя Свердловскую область на Центральном телевидении. Её репортажи и интервью отличались точностью, тактом и глубоким уважением к людям, о которых она рассказывала. Даже после выхода на заслуженный отдых Элла Григорьевна не покидала компанию – общалась с молодыми журналистами, делилась опытом, поддерживала и учила. Для редакции «Вестей-Урал» это невосполнимая потеря. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Эллы Григорьевны Эркомайшвили», – говорится в некрологе, размещенном на сайте «Вести-Урал».

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube