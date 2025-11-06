российское информационное агентство 18+

Четверг, 6 ноября 2025, 11:55 мск

Суд назначил 320 часов обязательных работ 19-летнему парню, который прикурил от Вечного огня

Свердловский областной суд вынес приговор 19-летнему уроженцу Узбекистана по делу о реабилитации нацизма.

Как сообщает прокуратура, 28 июня 2025 года в Среднеуральске молодой человек поднялся на постамент мемориала в честь погибших в Великой Отечественной войне и при свидетелях прикурил сигарету от Вечного огня. Тем самым он осквернил мемориал и оскорбил память защитников Отечества.

Уголовное дело рассматривалось в особом порядке, молодой человек полностью признал свою вину. Суд признал его виновным по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ и назначил наказание в виде 320 часов обязательных работ. Приговор вступил в силу в течение 15 суток, если не будет обжалован сторонами.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

