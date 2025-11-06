российское информационное агентство 18+

Четверг, 6 ноября 2025, 11:55 мск

Пермский тракт временно перекрыли возле Ревды

На 344-м километре Пермского тракта в сторону Екатеринбурга (возле Ревды) временно ограничено движение для всех видов транспорта. На этом участке дежурят экипажи ДПС. Инспекторы регулируют движение и пропускают машины по одной полосе. «Призываем автомобилистов быть предельно бдительными и выполнять требования регулировщиков», – сообщили в свердловской Госавтоинспекции.

По данным издания «Ревдинский рабочий», перекрытия связаны с проведением следственных действий.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

