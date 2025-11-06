Екатеринбуржца будут судить за хищение 3 млн бюджетных средств, полученных в виде гранта

Жителя Екатеринбурга будут судить за хищение 3 миллионов рублей. Деньги были получены в виде гранта на реализацию инновационного проекта. Но потрачены они были не по назначению, – сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В 2017 году мужчина, являясь учредителем и директором ООО «Инновационные интернет технологии», отправил в ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» заявку на грант. Выделенные средства предполагалось потратить на реализацию проекта по разработке интеллектуальной системы помощи принятия управленческих решений. К заявке были приложены фиктивные письма от юридических лиц, которые якобы успешно использовали эту систему анализа. В 2018 году обвиняемый получил от Фонда грант в размере 3 млн рублей на расходы по проекту. Но реализован проект так и не был, денежные средства, по данным следствия, были использованы не по назначению.

Получателю гранта предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с использованием служебного положения, в особо крупном размере). Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, Таисья Исупова

