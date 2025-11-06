«Гонконгский грипп» пришел на Урал

В Свердловской области на минувшей неделе было зарегистрировано 8 случаев гриппа. Это не превышает сезонных показателей, однако вирус пришел в регион несколько раньше, чем ожидалось. Медики призывают уральцев активнее прививаться, пока эпидемиологическая ситуация считается спокойной.

За последний месяц наблюдений в циркуляции гриппа превалирует вирус А (Н3N2), так называемый «гонконгский грипп». В целом по России за минувшую неделю количество заболевших гриппом выросло в два раза, и сейчас составляет чуть более 1,5 тысячи человек, сообщила на пресс-конференции замуководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева. На Среднем Урале заболеваемость ОРВИ не превышает средних многолетних показателей, и пока чаще всего свердловчане заражаются риновирусом. Однако в области на 20% увеличилось число детских садов, где в отдельных группах вводится карантин из-за болеющих малышей. Кроме того, у школьников закончились осенние каникулы, поэтому респираторно-вирусные инфекции на этой неделе будут распространяться быстрее.

По данным Анжелики Пономаревой, охват вакцинацией населения против гриппа в Свердловской области сейчас составляет 39,1%. Региональные медики ставят своей целью показатель не менее 65% – именно с таким количеством привитых в регионе не будет большой эпидемии гриппа. Это подтверждается опытом прошлых лет, подчеркнула представитель Роспотребнадзора.

Главный внештатный эпидемиолог минздрава Свердловской области Александр Харитонов отметил, что низкая иммунизация пока среди пенсионеров старше 60 лет (охват всего 40%) и людей с хроническими заболеваниями (охват 70%). А именно этим людям важно прививаться, чтобы защитить себя от тяжелых осложнений гриппа. Также недостаточный охват вакцинацией фиксируется среди работников транспорта и промышленных предприятий, хотя эта группы людей имеют высокий риск заражения в период эпидподъема заболеваемости гриппом. «Сейчас лучший период для вакцинации от гриппа. Часто люди вспоминают о прививке только тогда, когда их коллеги начинают покашливать на работе и болеть друг за другом. Это неправильно. Прививку надо ставить, когда вы полностью здоровы», – посоветовал Харитонов.

Медики напомнили, что по статистике непривитые люди болеют гриппом в 52 раза чаще, чем привитые. Вакцина не гарантирует стопроцентную защиту от вируса, но в случае заражения болезнь протекает более легко и без осложнений. Александр Харитонов привел пример из прошлого: «В 2009 году была пандемия свиного гриппа. До ее начала в Свердловской области мы прививали граждан обычной сезонной вакциной против гриппа. В нее не входил штамм H1N1. И тогда даже привитые у нас болели гриппом, некоторые даже лежали в реанимации. Но ни один из них не погиб. Летальные исходы были только у тех пациентов, которые никогда не ставили прививки от гриппа».

