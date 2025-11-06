Замглавы Ревды арестована по обвинению в получении взятки

Первоуральский городской суд отправил под арест замглавы Ревды Юлию Анциферову.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, женщине предъявлено обвинение по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег, в крупном размере».

Прокурор настаивал на аресте, так как обвиняемая может воспрепятствовать расследованию уголовного дела, уничтожить или скрыть доказательства, оказать давление на свидетелей, скрыться от органов следствия и суда.

Юлию Анциферову отправили в СИЗО на 2 месяца, то есть до 4 января 2026 года.

Ревда, Елена Владимирова

