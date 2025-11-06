На уральских предприятиях появились автоматы для выдачи средств индивидуальной защиты

На двух уральских предприятиях холдинг ЕВРАЗ реализует проект по автоматизации выдачи средств индивидуальной защиты для рабочих. Более 6500 работников Нижнетагильского металлургического комбината и Качканарского ГОК теперь получают защитные комплекты через умные постаматы и вендинговые аппараты.

Происходит это следующим образом: автомат сканирует корпоративный пропуск сотрудника, после чего система автоматически открывает ячейку, в которой лежит персональный набор СИЗ для сотрудника. Постаматы выдают заранее подготовленный индивидуальный комплект защиты один раз в месяц. Вендинговые аппараты работают круглосуточно и выдают средства защиты поштучно по мере необходимости. Также они содержат наборы первой медицинской помощи. Пополнение аппаратов и техническую поддержку работы системы осуществляет компания-подрядчик «Техноавиа», сообщили в пресс-службе ЕВРАЗ.

Автоматизировать выдачу СИЗ предложили работники предприятий в ходе корпоративного опроса, а руководство компании поддержало эту идею. Пилотный проект был запущен два года назад в доменном цехе ЕВРАЗ НТМК и показал высокую эффективность. Теперь автоматизация масштабирована на другие ключевые подразделения комбината: колесобандажный, рельсобалочный, крупносортный цеха, цех ремонта металлургического оборудования и цех прокатки широкополочных балок. На КГОК система автоматизированной выдачи СИЗ доступна сотрудникам теплоэлектроцентрали, управления горного железнодорожного транспорта и в подразделениях обогатительной фабрики.

«Автоматизация существенно изменила процесс обеспечения наших работников средствами защиты, – отметил директор по охране труда и промышленной безопасности дивизиона «Урал» Александр Сахаровский. – Сотрудники получают необходимые СИЗ быстро и прямо у рабочего места, что является важным элементом производственной безопасности. Система также снижает нагрузку на административно-хозяйственный персонал подразделений, избавляя его от рутинной работы по учету и распределению СИЗ».

Внедрение умных систем выдачи средств индивидуальной защиты стало частью цифровой трансформации производственных процессов компании ЕВРАЗ.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

