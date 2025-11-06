Кухонному боксеру дали 9 месяцев за побои – свою жертву он в итоге убил и сжег

В Свердловской области вынесли приговор жителю Серова Сергею Кутузову, который избил и угрожал убить свою сожительницу. В конечном итоге он так и сделал, однако сегодня приговор был вынесен по ч. 1 ст. 119 и ч. 2 ст. 116.1 УК РФ «Побои» и «Угроза убийством» соответственно). Ему назначено наказание в виде 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

«При вынесении приговора суд учел, что подсудимый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления в отношении этой же женщины», – сообщили в пресс-службе областного суда.

Дело об убийстве в отношении Кутузова также возбуждено, но пока находится в стадии расследования. Преступление было совершено в июле этого года в доме, который был построен под расселение из ветхого и аварийного жилья. Соседи вызвали пожарных, поскольку почувствовали запах дыма. Позднее в квартире было обнаружено обугленное тело убитой женщиной, ее сожитель был задержан на следующий день.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube