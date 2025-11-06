Мошенник обманул участника СВО, который нуждался в лечении

Неизвестный мошенник обманул уральского военнослужащего, который получил тяжелое ранение в зоне специальной военной операции.

Как рассказал в телеграм-канале депутат Госдумы Максим Иванов, у уральца истекал срок больничного после ранения, но он еще не чувствовал себя достаточно здоровым, чтобы вернуться на службу. Он обратился в одну из общественных организаций, специализирующуюся на помощи участникам СВО, чтобы узнать, можно ли продлить срок больничного, и ему дали телефон человека, который якобы мог помочь, но только за деньги.

Раненый передал деньги, после чего его заверили, что по документам он все еще лечится, хотя никаких справок ему на руки не выдали.

Военнослужащий верил, что находится дома законно, но вскоре ему позвонили из части и потребовали немедленно вернуться, иначе его определят в дезертиры. А человек, взявший его деньги, просто исчез. Военнослужащий обратился не только в полицию, но и к депутату Максиму Иванову, который со своей стороны направил запрос в областную прокуратуру.

Депутат советует участникам СВО, у которых есть вопросы или юридические проблемы, обращаться строго в проверенные организации, например, в фонд «Защитники Отечества», к своему депутату Госдумы или в государственное юридическое бюро.

«А тем, кто занимается подобным мошенничеством или думает о том, чтобы начать криминальную карьеру в этом направлении, я могу сказать лишь одно. Подобные барыги находятся примерно на одном уровне с предателями, которых во все времена за такое наказывали без срока давности и не только юридически. Война закончится победой. И всех найдут», – резюмировал Иванов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

