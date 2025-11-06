российское информационное агентство 18+

Четверг, 6 ноября 2025, 20:56 мск

Уральский спортсмен вошел в тройку сильнейших на борцов планеты

Фото предоставлено пресс-службой Академии единоборств РМК

В Греции завершилось Первенство мира по грэпплингу, где выявляли сильнейших спортсменов со всего мира. Россию представлял уралський борец Роман Назаров из Академии единоборств РМК. Чтобы попасть на мировой турнир, он прошел серию отборочных соревнований – от региональных до федеральных. Везде он одерживал победы или входил в число сильнейших – и в итоге был включен в состав национальной сборной России.

В Греции Роман дошел до полуфинала и завоевал бронзовую медаль в своей весовой категории, войдя в тройку сильнейших на планете.

Екатеринбург, Елена Сычева

