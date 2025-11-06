Уральский спортсмен вошел в тройку сильнейших на борцов планеты

В Греции завершилось Первенство мира по грэпплингу, где выявляли сильнейших спортсменов со всего мира. Россию представлял уралський борец Роман Назаров из Академии единоборств РМК. Чтобы попасть на мировой турнир, он прошел серию отборочных соревнований – от региональных до федеральных. Везде он одерживал победы или входил в число сильнейших – и в итоге был включен в состав национальной сборной России.

В Греции Роман дошел до полуфинала и завоевал бронзовую медаль в своей весовой категории, войдя в тройку сильнейших на планете.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube