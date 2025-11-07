Петр Ян вошел в топ-10 Forbes

Боец российского клуба «Архангел Михаил» Петр Ян вошел в десятку рейтинга Forbes как обладатель одного из самых ценных личных брендов по степени привлекательности для рекламодателей.

Первое место занимает хоккеист Александр Овечкин, на второй строчке рейтинга – боец UFC Ислам Махачев, а тройку замыкает бывший абсолютный чемпион мира по боксу Артур Бетербиев. Боец клуба «Архангел Михаил» и претендент на титул чемпиона UFC в легчайшем весе Петр Ян замыкает первую десятку.

Как отмечает журнал, только в TikTok на Яна подписано порядка 1,2 млн человек – больше, чем на кого-либо в этом рейтинге.

Добавим, Петр проведет следующий бой в UFC в ночь с 6 на 7 декабря. Это будет титульный поединок против действующего чемпиона Мераба Двалишвили. Победа вернет Петра в топ рейтинга планеты вне зависимости от весовых категорий.

Екатеринбург, Елена Сычева

