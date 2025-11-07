В ДТП под Нижними Сергами погиб человек и четверо получили травмы (ФОТО)

В ДТП под Нижними Сергами погибла 66-летняя женщина, еще четыре человека пострадали.

Как сообщили в облГАИ, инцидент произошел накануне в 17:40 на 9-м км автодороги Михайловск – граница Челябинской области.

75-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» при выезде с прилегающей территории не пропустил автомобиль «Хендай» и столкнулся с ним. Погибла 66-летняя пассажирка «Лады», а водитель и второй пассажир получили травмы. В автомобиле «Хендай» пострадали водитель 57 лет и 73-летний пассажир. Все были пристегнуты ремнями безопасности.

Водитель и пассажиры автомобиля «Лада Гранта» – местные жители. Водитель и пассажир автомобиля «Хендай» – жители Челябинской области.

Нижние Серги, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube