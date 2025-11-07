На Урале появится детский общественный совет

До конца 2025 года в Свердловской области будет создан региональный детский общественный совет. Об этом заявила сегодня на пресс-конференции новый уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Татьяна Титова.

«До конца года создадим региональный детский общественный совет, сейчас продумываем концепцию. Федеральный детский общественный совет уже создан, в некоторых субъектах РФ они тоже уже созданы. У нас его пока нет», – отметила Титова.

Федеральный детский общественный совет – консультативный орган при уполномоченном по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Он создан в 2022 году для участия детей в принятии решений и обсуждении вопросов, затрагивающих их интересы.

В состав вошли председатели детских общественных советов при уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации.

