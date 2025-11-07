Банкиры просят свердловчан рассказать о мошенниках

Центробанк запустил опрос о степени удовлетворенности уровнем безопасности финансовых услуг. В нем могут принять участие как обычные клиенты коммерческих банков, так и представители бизнеса. Участникам предлагается ответить на вопросы, встречались ли они с мошенничеством, становились ли жертвами злоумышленников и насколько эффективно банки предупреждают их об опасности.

Такой опрос проводится ежегодно. Ответить на вопросы можно до 28 ноября. Результаты исследования учитываются при работе с банками, а собранная информация поможет разработать дополнительные мероприятия для повышения уровня финансовой грамотности граждан, рассказали в уральском управлении Центробанка РФ. Например, в прошлом году выяснилось, что чаще всего жертвами мошенников в Свердловской области становятся мужчины (56%). Как правило, мошенники крадут у пострадавших их собственные, а не заемные деньги (86%). С телефонным мошенничеством столкнулись 45% опрошенных свердловчан, на 16% жителей области воздействовали через мессенджеры, на 11% – через социальные сети.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

