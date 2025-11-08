Как справиться со страхом уколов

В Свердловской области идет активная прививочная кампания против гриппа. Однако не все граждане готовы поставить прививку – мешает детский страх, остающийся и во взрослом возрасте. Психиатр рассказал «Новому Дню», как преодолеть волнение перед вакцинацией.

Страх перед уколами (трипанофобия) может сохраняться и во взрослом возрасте, несмотря на понимание необходимости медицинских процедур. Психологи поясняют, что зачастую корни нужно искать в детских травмах, первом негативном опыте (боль от иглы, грубость медика, родителей не было рядом и т.п.). «В момент укола человек, как в детстве, может чувствовать себя уязвимым. В голове могут возникать катастрофические сценарии типа: «А что, если у меня будет аллергия и я умру от отека Квинке?» – поясняет Екатерина Карташова, психиатр и заведующая отделением безмедикаментозного лечения клиники неврозов «Сосновый бор». По словам эксперта, этот страх могут подпитывать мифы о прививках и недостаток информации о действии препарата.

«Страшилки о вакцине особенно влияют на людей, склонных к повышенной тревожности. Справиться со страхом вполне реально», – утверждает психиатр.

Психологи дают такие советы тем, кто боится уколов:

1. Стоит изучить матчасть. Осознание того, что прививка защитит от болезни, может стать хорошим мотиватором. Спросите у врача о пользе конкретной вакцины.

2. Перед и во время процедуры практикуйте медленное, глубокое дыхание – вдох через нос, выдох через рот.

3. Напрягайте и расслабляйте поочередно разные группы мышц, чтобы снять общее мышечное напряжение.

4. Представьте себе спокойное, приятное место.

5. Пообщайтесь с медицинским работником на отвлеченные темы.

Екатеринбург, Елена Васильева

