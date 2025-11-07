На Урале собрали больше картофеля, чем в прошлом году

Календарь сельскохозяйственных работ в этом году немного сдвинулся из-за погодных условий, но в итоге урожай оказался выше, чем в прошлом году.

Об этом рассказала на пресс-конференции министр АПК Свердловской области Анна Кузнецова. По ее словам, в этом году уральские аграрии собрали 254 тысячи тонн картофеля, что на 26 тысяч тонн больше, чем в 2024 году. Увеличился урожай зерновых культур, всего собрано 769 тысяч тонн зерна. Рекордным оказался урожай рапса и льна – собрано 104 тысячи тонн маслосемян.

Анна Кузнецова также сообщила, что сейчас Свердловская область практически полностью обеспечивает себя куриными яйцами, картофелем, мясом птицы. Часть сельскохозяйственной продукции идет на экспорт – в Китай, Белоруссию, Узбекистан, Таджикистан. Более трети экспорта – масложировая продукция: масло, майонез, маргарин, рапс, льняное масло.

