Российские SIM-карты планируют «охлаждать» на сутки после роуминга

В России могут ввести 24-часовой «период охлаждения» для отечественных сим-карт, если абоненты находились в международном роуминге или не пользовались симкой более 72 часов, сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на источники на телеком-рынке.

В течение суток таким пользователям будут недоступны мобильный интернет и СМС. Но абоненты могут сократить срок блокировки, если пройдут верификацию по ссылке – после этого связь будет восстановлена. Отмечается, что инициатива направлена на борьбу с «бесхозными» симками, которые могут использоваться для атак БПЛА.

О том, что такая инициатива действительно рассматривается, «Новому Дню» подтвердил один из мобильных операторов. Источник сообщил, что необходимо продумать механизм мягкого ограничения, чтобы «не обрубать все». Однако ясности в этом вопросе пока нет.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

