Что случится с рынком труда в эпоху роботов: прогноз социолога

По прогнозам социологов, искусственный интеллект через 10-20 лет заменит людей примерно в 50% профессий, оставив их без работы. Как может измениться структура общества под влиянием цифровых технологий, рассказал на «Форуме будущего» в Екатеринбурге доцент социологического факультета Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Роман Анисимов.

«В мировой социологии сейчас много дискуссий о том, что цифровизация ведет к уничтожению труда. Американский социолог Рэндалл Коллинз (достаточно проницательный ученый, еще в 1982 году предсказал распад СССР) выдвинул теорию, что цифровые технологии заместят рутинный нефизический труд. То есть массовым сокращениям подвергнутся так называемые белые воротнички: офисные работники, менеджеры, бухгалтеры, чиновники. И что делать с этими людьми, пока никто не знает. По Коллинзу, подобное уже происходило в XIX веке, когда автоматизация в промышленности привела к сокращению рабочих. Но тогда рабочие переместились в сферу услуг, и больших социальных потрясений не случилось. Какая есть альтернатива для «белых воротничков» – об этом социологи до сих пор спорят», – рассказал Роман Анисимов.

В концепции «общества посттруда» ученые разделились на оптимистов и пессимистов. Как выглядит утопия? В будущем всю тяжелую и рутинную работу будут выполнять роботы. Капитализм исчезнет как явление, так как его сущность – эксплуатация человека человеком. Наступит цифровой коммунизм: людям не понадобится ходить на работу, чтобы зарабатывать деньги, у них появятся время для свободного творчества. Материальное обеспечение будет в виде безусловного базового дохода или распределения ренты.

«Такой вот город-сад, где всё за вас делают роботы, а вы можете творчески развиваться. Но, конечно, даже в таком обществе будет существовать наемная работа, – отметил Роман Анисимов. – Антиутопия, естественно, переворачивает этот идеальный мир. В обществе посттруда будет расти прекариат – люди с нестабильной занятостью, официально нетрудоустроенные, а значит, лишенные социальных гарантий. В нашей научной школе есть мысль, что социальное государство в таком обществе прекратит свое существование. Потому что чем больше безработных, тем меньше налоговой базы. Сокращаются социальные обязательства, повышается пенсионный возраст, и, в конце концов, концепция «государства всеобщего благосостояния» скукожится. Элита будет жить не на извлеченную прибыль, а на ренту. Вместо капитализма возникнет неофеодализм. В таких условиях появится сегрегация, такой демократический фашизм. Люди будут делиться на «граждан», которые имеют права и хороший уровень жизни, и «неграждан», за которыми установлен тотальный контроль. Подобное общество иллюстрирует, например, серия фильмов «Голодные игры».

Сегрегация может быть устроена так. Наверху – «креативный класс». Это небольшая группа элиты, которая занимается высокооплачиваемым творческим трудом, потому что его трудно автоматизировать. Дальше идет огромная масса бывших квалифицированных работников, вытесненных роботами. Эти люди перебиваются случайными заработками и лишены социальных гарантий. И, наконец, неквалифицированные рабочие и обслуживающий персонал, чей труд невыгодно автоматизировать.

«В будущем люди будут бороться не за условия труда, а за саму возможность трудиться. Поэтому возникнет такой классовый индикатор, как обслуга. Элита будет получать услуги от живых людей: учителей, продавцов, курьеров, банковских служащих и так далее. Остальные будут довольствоваться онлайн-сервисами и роботами», – описал социолог футуристический мир.

Какое место в этих дискуссиях занимает современная Россия? По данным Росстата, рабочие места в стране сокращались до 2016 года, но с 2017-го диспропорции больше нет – создается столько же рабочих мест, сколько и сокращается. При этом структура занятости меняется. На рынке труда за последние 20 лет количество неквалифицированных рабочих сократилось на 36%, зато число людей с высшим образованием постоянно растет. Интересно и то, что цифровизация никак не влияет на бюрократию. Несмотря на обилие онлайн-сервисов в России не сокращается количество чиновников, их даже становится больше. Индекс производительности труда в стране не растет.

«Эта статистика, по сути, свидетельствует о стагнации. Хотя в России активно развиваются информационные технологии, они не оказывают большого влияния. У нас идет очень медленная технологическая модернизация. Дело в том, что прямо сейчас происходит смена технологического уклада. Страны, которые выиграют гонку технологий, в ближайшие 50 лет будут лидерами развития. Россия рискует проиграть эту международную конкуренцию. Это, конечно, минус. В чем плюсы? У нас не будет болезненной трансформации общества, что я описывал выше. Любая новая технология всегда ведет к уничтожению старых отраслей, и, как следствие, к социальным кризисам. И сейчас встает вопрос: что важнее для России? Эффективность и лидерство в технологиях, но с социальными проблемами, или стабильность, но с отставанием в развитии. Как мне кажется, этот вопрос лежит не в области социологии и экономики, а в области политики», – резюмировал Роман Анисимов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

