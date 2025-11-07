Мать, убившую грудную дочь из-за плача, приговорили к 9 годам лишения свободы

Свердловский областной суд вынес приговор 20-летней Анастасии Яшенковой, которая убила свою грудную дочь. Женщина проведет 9 лет в колонии общего режима. Трагедия случилась 25 июня 2025 года в поселке Порошино Камышловского района. Молодая мать не могла успокоить плачущую дочь, она зажала руками нос и рот девочки, не позволяя ей дышать. Смерть ребенка наступила от механической асфиксии, сообщили в пресс-службе суда.

После содеянного Анастасия пыталась скрыться в другом городе и написала мужу СМС, в котором просила прощения у него. Ее задержали на автовокзале. В суде Яшенкова признала вину частично. Она понимает, что смерть дочери наступила от ее действий, но рассказала, что не планировала убивать ребенка, только хотела, чтобы дочь перестала плакать и кричать. Прокурор требовал назначить девушке наказание в виде 12 лет лишения свободы. Яшенковой было предъявлено обвинение п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии).

Суд смягчил наказание до 9 лет с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

