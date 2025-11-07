Уральцы сыграли в «Камень, ножницы, бумага» на жизнь человека, выигравший сядет на 9 лет

Туринский районный суд вынес приговор местному жителю Сергею Горячевских за убийство человека при необычных обстоятельствах.

Как сообщили в пресс-службе суда, в мае Горячевских несколько дней провел в компании товарища и его знакомой. После распития спиртных напитков мужчины решили сыграть в детскую игру «Камень, ножницы, бумага» на жизнь человека. Они договорились, что победитель либо убьет проигравшего, либо закажет ему убийство другого человека. Когда компаньон проиграл, он передумал. Тогда Горячевских взял со стола нож, которым резал сало, и трижды ударил им соперника.

Затем злоумышленник опомнился и даже вызвал скорую помощь, но спасти его знакомого врачи не смогли.

Туринский районный суд признал Сергея Горячевских виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Осужденному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Туринская Слобода, Елена Владимирова

