Екатеринбуржцы отсудили у туроператора 230 тысяч за клопов, искусавших их в Турции

Семья из Екатеринбурга отсудила крупную сумму денег у туроператора, который на отдыхе поселил их в отеле с клопами.

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, в сентябре 2024 года семья из 4 человек выехала на отдых в Турцию. В отеле, который им забронировал туроператор, не было ни холодильника, ни телефона, ни шкафа, но главным потрясением стало наличие в кроватях клопов. Отца семейства насекомые покусали настолько, что мужчине понадобилась медицинская помощь, включая обращение в поликлинику на курорте и дальнейшее лечение после возвращения.

Вернувшись домой, семья подала иск в суд на туроператора ООО «Винд Трэвел». Истцы потребовали взыскать в пользу отца семейства стоимость тура в размере 292 300 рублей, неустойку – 149 073 рубля, расходы на приобретение медицинских препаратов – 1518 рублей, затраты на представителя – 47 тысяч рублей, 20 тысяч рублей компенсации морального вреда и штраф. В пользу супруги – компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей и штраф по закону «О защите прав потребителей».

Суд исковые требования удовлетворил частично, что не устроило истцов. Решение было обжаловано в Свердловском областном суде.

Суд отметил, что услуги по авиаперелету, трансферу, медстраховке были оказаны качественно, следовательно, оснований для взыскания их стоимости не имеется. Некачественной оказалась лишь услуга по проживанию, предоставленная туроператором и турагентом. Стоимость продукта составляет 78 101 рубль. Именно от этой суммы должен производиться расчет выплат.

Облсуд отменил решение Ленинского районного суда Екатеринбурга и взыскал в пользу отца семьи денежные средства, уплаченные за гостиницу, – 78 101 рубль, 39 831 рубль неустойки, убытки – 1518 рублей, 20 тысяч рублей компенсации морального вреда и 69 725 рублей штрафа. В пользу супруги туриста суд взыскал 20 тысяч рублей компенсации морального вреда и 10 тысяч рублей штрафа. Решение суда вступило в законную силу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

