Новые потребители не будут появляться, – эксперт объяснил пользу запрета вейпов

Запрет продажи вейпов обсуждают в России – инициативу поддержал президент страны Владимир Путин. При этом некоторые считают, что это не будет эффективной мерой, ссылаясь на опыт соседнего Казахстана. Там аналогичный запрет сократил потребление соответствующей продукции на 5%. В России же, по данным «Коммерсанта», при обороте рынка вейпов в 220 млрд рублей почти 70% этой продукции реализуется нелегально.

Однако эксперты уверены, что запрет все равно нужен. «Основные потребители вейпов – это молодежь, самый ранний возраст, 18-летние и те, кто младше. И они как раз эти вейпы потребляют из-за того, что сигареты воняют, им неприятно, невкусно. А вейпы же такие «вкусненькие» и вроде бы как безопасные, как они считают, хотя исследования о влиянии вейпов на легочную ткань и пульмонологи говорят об обратном», – сказал «Новому Дню» главный нарколог Минздрава России в УрФО Антон Поддубный.

По его словам, главный эффект от запрета – не столько сокращение числа действующих курильщиков. «Те, кто вейпы не пробовал, не будут пробовать сигареты. Поэтому запреты однозначно нужны. Этим мы сделаем большое дело: новые потребители не будут появляться», – добавил собеседник агентства.

Екатеринбург, Елена Сычева

