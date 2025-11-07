российское информационное агентство 18+

Пятница, 7 ноября 2025, 15:52 мск

ГАИ устроит рейды в выходные: будут ловить пьяных и тонированных

Госавтоинспекция в Екатеринбурге проведет рейды с 7 по 9 ноября – сотрудники дорожной полиции будут ловить тех, кто грубо нарушает ПДД. В первую очередь – пьяных за рулем.

«Госавтоинспекция призывает очевидцев пьяного вождения оперативно сообщать об этом в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 02 или 112. Напоминаем, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок до 2-х лет и штрафа в размере 45 000 рублей», – сообщили в пресс-службе инспекции.

Кроме того, останавливать будут любителей запрещенной тонировки.

Екатеринбург, Елена Сычева

