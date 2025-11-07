российское информационное агентство 18+

Пятница, 7 ноября 2025, 15:52 мск

Синоптик: октябрь на Урале был теплее обычного

Второй месяц календарной осени в Свердловской области был теплее, чем обычно. Почти во всех территориях региона средние температуры были чуть выше климатической нормы. Так, в Екатеринбурге показатель составил 4,5 градуса, это на 0,9 градуса выше нормы. В Североуральске – 2,5, что на 1,5 градуса выше нормы.

Прохладнее было только в Тугулыме – там средняя температура месяца составила 2,6 градуса, что на 0,5 ниже нормы.

Екатеринбург, Елена Сычева

