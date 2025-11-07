Музей истории медицины начал работу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в школе №123 Академического района Екатеринбурга торжественно открыли Музей медицины и санитарии – это образовательное пространство, посвященное истории врачевания, современным технологиям обучения будущих медиков и профессиональной ориентации.

Старт проекту дал генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Сергей Ланцов. «Мы верим, что музей станет вдохновением для детей, которые учатся в этой специализированной школе. Кто-то выберет профессию врача, кто-то – ученого, который будет работать над новыми препаратами и технологиями, а кто‑то просто научится ценить то, что кажется привычным: чистую воду, безопасные лекарства, грамотную диагностику», – сказал он на церемонии открытия.

В экспозиции представлены разделы истории медицины и санитарного дела, деятельность 362-го медико-санитарного батальона, истории врачей-героев и биографии представителей медицинских династий, а также есть блок, посвященный перспективам обучения в медицинском университете.

Помимо традиционных музейных фондов – документов, книг, архивных фотографий и экспонатов – есть здесь и современное оборудование. В частности, VR-очки и интерактивный столом для изучения анатомии человека.

Выбор площадки для музея неслучаен. Школа №123 – с медико-биологическим профилем. «Здесь собрались люди, которые работают с нами, помогая формировать новое интересное думающее поколение. В нашей школе основное направление – естественно-научное, поэтому открытие музея является важной вехой пути развития школы», – сказала директор школы Ольга Старикова.



Добавим, в планах развития образовательной системы Академического открытие еще четырех школьных музеев, которые появятся в рамках программы инициативного бюджетирования при поддержке фонда «Добрососедство» и компании «РСГ-Академическое».

В рамках мероприятия также были представлены рендеры будущих зданий Научно-исследовательского института охраны младенчества и материнства (НИИ ОММ) и нового корпуса Уральского государственного медицинского университета. Проекты презентовал Сергей Ланцов, отметив, что развитие образовательной и медицинской инфраструктуры Академического района – шаг к созданию Наукограда в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Елена Сычева

