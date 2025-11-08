41 ребенок пострадал в самокатных авариях в Екатеринбурге

Заместитель начальника Госавтоинспекции Свердловской области Денис Митряшов подвел итоги самокатного сезона 2025 года. Несмотря на то, что аварийность с участием самокатов снизилась (зарегистрировано 146 ДТП, это ниже на 18%, чем в 2024 году), то количество погибших значительно увеличилось. В этом году погибло пять самокатчиков, в прошлом году был только один смертельный случай.

Больше всего самокатных ДТП случилось в Екатеринбурге: 121 авария, 4 погибших, 120 пострадавших. Более 80% происшествий были по вине тех, кто ехал на электросамокатах. Типичные нарушения самокатчиков: большая скорость, нежелание спешиваться на перекрестках и отказ от защитной экипировки.

Денис Митряшов подчеркнул, что на кикшеринг приходится 54% всех происшествий в Свердловской области. Так, в Екатеринбурге с участием прокатных электросамокатов произошло 70 аварий. В 40 ДТП пострадал 41 ребенок в возрасте до 16 лет.

«Культура управления электросамокатами в Свердловской области находится на стадии формирования. Наблюдаются первые позитивные сдвиги в виде снижения общего числа аварий, однако рост числа погибших указывает на то, что расслабляться преждевременно. Призываем всех пользователей средств индивидуальной мобильности соблюдать Правила дорожного движения и проявлять ответственность», – заявил замначальника ГАИ в эфире телеканала «Россия 1».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

