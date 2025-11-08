российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 8 ноября 2025, 14:48 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Под Первоуральском столкнулись восемь грузовиков (ФОТО)

фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Сегодня днем на 332-м километре Пермского тракта в Первоуральском районе произошла массовая авария с участием восьми грузовых машин.

По данным Госавтоинспекции, 39-летний водитель MAN, житель Белгородской области, двигаясь с небезопасной скоростью не выдержал дистанцию с впереди едущим грузовиком той же марки и столкнулся с ним. От удара первый MAN съехал в кювет, а второй вылетел на придорожную парковку, где стояли шесть грузовых автомобилей: два DAF, два SCANIA, SHACMAN и ГАЗель. К счастью, люди в этом ДТП не пострадали. Все машины получили механические повреждения.

Автоинспекторы выяснили, что виновник аварии перевозил кондитерские изделия из Старого Оскола в Екатеринбург. Водитель пояснил ГАИ, что не смог вовремя остановиться из-за технической неисправности. Эта версия будет проверяться, сообщили в ведомстве. По факту ДТП назначена проверка.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия,